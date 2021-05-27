27 Mayıs gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 514 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1895 dolar seviyesinde hareket ediyor. Marbaş Menkul Araştırma Müdürü Topçu, altın fiyatlarında yaşanan hareketliliği Bigpara'ya değerlendirerek, "Ons altında eski zirve 2070 doları görmemiz olası" dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle 519 lira seviyesine kadar yükselerek, yaklaşık 6.5 ayın en yüksek seviyesin görürken; günü 516 lira seviyesinden tamamlandı. Altının gram fiyatı, yeni güne 517 lira seviyesinden başlarken; gün içerisinde en yüksek 517.75 lira seviyesini görürken; en düşük ise 513.77 lira seviyesini gördü. Dolar kurunda ve ons altın fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle gerileyen altının gram fiyatı, saat 12.11 itibarıyla yüzde 0.31 oranında düşüşle 514.04 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 843 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 470 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1903 dolar seviyesini gördü. Kovid-19 pandemisi sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişeleri altın fiyatlarını desteklerken; ons altın, en düşük 1892 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.06 oranında düşüşle 1895 dolardan işlem görüyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ HIZ KESMİYOR

Yusuf Topçu – Marbaş Menkul Araştırma Müdürü

Altın fiyatında mart sonundan beri devam eden yükseliş hız kesmiyor. Ons altında dün 8 Ocak 2021’den sonra ilk defa 1900 dolar seviyesinin üzerini gördük. Son 43 iş gününün 27’sinde artış gösteren altın fiyatlarındaki yükseliş 30 Mart 2021’den bu yana yüzde 13’ü aşmış durumda. Bu artış trendinin devam edip etmeyeceği, duracaksa nasıl ve ne zaman duracağı da piyasada en çok tartışılan konu başlıklarından birisi.

Nisan ayında enflasyon ABD’de yıllık yüzde 4,2’yi geçti. ÜFE’de yüzde 6’nın üzerine gelinmiş durumda. Enflasyon konusu küresel ölçekte son birkaç aydır konuşuluyor ve enflasyonu en seven varlıkların başında da altın geliyor.

Ons altında eski zirve 2070 doları görmemiz olası. En son 2020 yılının yaz sezonu sonunda görülen eski zirvenin kırılmasıyla birlikte yukarıda yeni zirveler test edilmesi de muhtemel. Bu gelişmelerin yıl sonuna yetişip yetişmemesi konusu tamamen Fed’in atacağı adımlara bakıyor. Önümüzde 2021’in ikinci yarısı ve 2022 yılı boyunca Fed’in para politikasındaki yönlendirmeleri, halihazırda enflasyona sebep olduğu tartışmalı konu ‘finansal varlık alım programı’ ve bu programın hızının nasıl azaltılacağı gibi gündem maddeleri. Artık uzun bir zaman periyodu boyunca altının yanında tüm küresel piyasaları bu gelişmeler yönlendirecek.

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