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Piyasalar bu veriye odaklandı!

27.05.2021 - 09:33
Piyasalar bu veriye odaklandı! | Ekonomi Haberleri

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının azalması ve tedbirlerin hafifletilmesinin ardından ekonomilerdeki toparlanma ve artan enflasyon endişeleri para politikalarına ilişkin belirsizliğe neden olurken, buna bağlı olarak ABD'nin büyüme, enflasyon ve istihdam verilerinin piyasalar üzerindeki etkisi arttı.

Bugün açıklanacak veriler arasında ABD'deki ilk çeyrek GSYH, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları öne çıkıyor. ABD'de GSYH'nin yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,5 artması bekleniyor.

Dün emtia fiyatlarındaki gerileme ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon endişelerini yatıştırmaya yardımcı olan açıklamaları piyasaları pozitif etkiledi. Öte yandan, Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, katıldığı bir etkinlikte, Fed'in ekonomiyi desteklemeye yönelik sağladığı acil durum desteğinin bir kısmını azaltma görüşmelerini başlatmaya hazır olduğunun sinyalini verdi.

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Söz konusu gelişmelerle New York borsası, dün günü sınırlı da olsa yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 değer kazandı. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 90 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Avrupa borsalarında dün dar bant içinde dalgalı bir seyir izlendi. Pay piyasaları yatay sayılabilecek bir kapanış yaparken, avro/dolar paritesi yüzde 0,5 değer kaybederek 1,2192'ye geriledi.

Alman sanayi firmalarının ihracat beklentilerinin mayısta gerilemesi pay piyasalarını ve avroyu negatif etkileyen unsurların başında yer aldı. Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, mayısta 23,9 puandan 23,0 puana geriledi.

Dün Almanya'da DAX 30 endeksi 0,09 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 yükseldi.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Çin ve ABD yetkililerinin ticaret görüşmelerine başladığı yönündeki haberlerin ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi önceki kapanış seviyelerinde, yatay seyrediyor.

Dün 1.912 dolarla 8 Ocak'tan beri en yüksek seviyeyi gören altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında 1.900 doların hemen üzerinde işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 68,4 dolardan alıcı buluyor.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da önceki günkü sert düşüşün ardından dün özellikle banka hisselerinde güçlenen tepki alımlarıyla pozitif bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, yüzde 1,92 değer kazanarak günü 1.427,06 puandan tamamladı. Dün yatay seyirle 8,4563'ten kapanış yapan dolara/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4650 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, nisan ayı dayanıklı mal siparişleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
15.30 ABD, 1. çeyrek GSYH
17.00 ABD, nisan ayı bekleyen konut satışları


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