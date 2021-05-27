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Bitcoin 40 bin dolardan döndü!

27.05.2021 - 08:46 | Son Güncelleme :
Bitcoin 40 bin dolardan döndü! | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları, 40 bin doların üzerini gördükten sonra gelen kar satışlarının etkisiyle geriledi. Bitcoin fiyatları şu sıralarda 37 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 40 bin doların üzerini gördükten sonra, gelen kar satışlarının da etkisiyle yeniden bu düzeyin altına geriledi.

Son 24 saat içinde 37 bin 247 ve 40 bin 782 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, saat 08.40 itibarıyla yüzde 2,59 oranında düşüşle 37 bin 751 dolar seviyesinde hareket ediyor. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 33 milyar dolarlık düşüşle 703 milyar dolara indi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2 bin 642 ve 2 bin 911 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 5.00 düşüşle 2 bin 670 dolara geriledi. Birimin haftalık kazancı yüzde 5.49 ve piyasa hacmi yaklaşık 15 milyar dolarlık düşüşle 311 milyar dolar düzeyindeydi.

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Kripto para piyasalarında geçen hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.02 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.01 ve piyasa hacmi de 61 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 75 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden dokuz tanesi de düşenler arasındaydı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 648 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerindeki tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar,

- 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar,

- 7 Mayıs’ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10 bin 70 kripto para biriminin işlem gördüğü 384 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 42.5’ini Bitcoin, yüzde 18.8’ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 158 milyar dolar düzeyindeydi.


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