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Ford'dan 30 milyar dolar yatırım

27.05.2021 - 08:32
Ford'dan 30 milyar dolar yatırım | Ekonomi Haberleri

Ford, elektrikli araçlara yönelik yatırımlarını 2025'e kadar 30 milyar doların üzerine çıkaracaklarını belirterek, 2030'a kadar araç hacminin yüzde 40'ının tamamen elektrikli olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford'dan yapılan açıklamada, sıfır emisyonlu elektrikli araçların ticari ve bireysel ulaşımı dönüştürdüğü kaydedildi. Şirketin bu "devrime" öncülük ettiği belirtilen açıklamada, 2030 yılına kadar Ford'un küresel araç hacminin yüzde 40'ının tamamen elektrikli olmasının planlandığı aktarıldı.

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Açıklamada, şirketin batarya geliştirme de dahil elektrikli araçlar için 2025 yılına kadar 30 milyar doların üzerinde yatırım yapmasının öngörüldüğü ifade edildi.


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