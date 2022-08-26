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Altın fiyatlarında ‘Powell’ bekleyişi!

26.08.2022 - 11:51 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları 26 Ağustos: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde aşağı yönlü hareket ederken; piyasalar Fed Başkanı Powell’ın konuşmasını bekliyor.

Altın yatırımcısının gözü, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın bugünkü açıklamalarına kilitlendi. Powell, dünya merkez bankalarının yöneticilerinin bir araya geldiği Jackson Hole toplantısında konuşacak. Toplantı Türkiye saati ile 17:00’da gerçekleşecek. Başkan Powell’ın konuşmasında, sıkılaşma politikasında izleyecekleri yol haritasıyla ilgili ipuçları aranacak.

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde dar bantta hareket ederken, Başkan Powell’ın konuşması bekleniyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1759 doları, en düşük ise 1750 doları görürken; şu dakikalarda 1752 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1025 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1026 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yatay bir seviyeden başlarken; gün içerisinde en yüksek 1029,30 lira seviyesini, en düşük ise 1019,34 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 11:47 itibarıyla yüzde 0,28 oranında düşüşle 1024,30 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1681 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 917 liradan işlem görüyor.

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