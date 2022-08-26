Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 26 Ağustos dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18.18 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,15 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,16 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,17 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,0470 TL seviyesini, en yüksek ise 18,2111 TL seviyesini görürken; kur saat 11:15 itibarıyla 18.1888 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,1680 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,1543 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,4365 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,10 oranında düşüşle 108,58 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9978 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,28 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,76 seviyesinde bulunuyor.

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