Powell: Faiz artışının boyutu veriye bağlı olacak | Ekonomi Haberleri

Powell: Faiz artışının boyutu veriye bağlı olacak
Fed Başkanı Powell, eylül ayındaki faiz artışının boyutunun tamamen verilere bağlı olacağını söyledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, piyasaların merakla beklediği Jackson Hole toplantısındaki konuşmasını gerçekleştirdi. Başkan Powell'ın yaptığı açıklamalarda öne çıkanlar şöyle:
Eylüldeki faiz artışının boyutu tamamen veriye bağlı olacak
Yüksek faiz, daha yavaş büyüme, daha yumuşak istihdam enflasyonu düşürecektir ama hanehalkı biraz zorluk çekecektir
Enflasyonu yüzde 2 hedefine götürecek kısıtlayıcı politika güdüyoruz
Bir süre kısıtlayıcı politika duruşunu sürdürmek gerekli olacak
ABD’de yüksek enflasyon güçlü talebin ve arzdaki sorunların sonucu
ABD ekonomisi yavaşlıyor ancak hala güçlü bir ivmesi var
Fed kısıtlayıcı politika duruşunu bir süre devam ettirmeli
Temmuz enflasyon verisi memnuniyet verici ancak daha fazlasını görmemiz gerek
Tarih para politikasında erken gevşemenin risklerine karşı uyarıyor
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