  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Powell: Faiz artışının boyutu veriye bağlı olacak
‹ Önceki Haber Altın fiyatlarında ‘Powell’ bekleyişi! Altın fiyatlarında ‘Powell’ bekleyişi!

Powell: Faiz artışının boyutu veriye bağlı olacak

26.08.2022 - 17:13 | Son Güncelleme :
Powell: Faiz artışının boyutu veriye bağlı olacak | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, eylül ayındaki faiz artışının boyutunun tamamen verilere bağlı olacağını söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, piyasaların merakla beklediği Jackson Hole toplantısındaki konuşmasını gerçekleştirdi. Başkan Powell'ın yaptığı açıklamalarda öne çıkanlar şöyle:

Eylüldeki faiz artışının boyutu tamamen veriye bağlı olacak

Yüksek faiz, daha yavaş büyüme, daha yumuşak istihdam enflasyonu düşürecektir ama hanehalkı biraz zorluk çekecektir

Enflasyonu yüzde 2 hedefine götürecek kısıtlayıcı politika güdüyoruz

Bir süre kısıtlayıcı politika duruşunu sürdürmek gerekli olacak

ABD’de yüksek enflasyon güçlü talebin ve arzdaki sorunların sonucu

ABD ekonomisi yavaşlıyor ancak hala güçlü bir ivmesi var

Fed kısıtlayıcı politika duruşunu bir süre devam ettirmeli

Temmuz enflasyon verisi memnuniyet verici ancak daha fazlasını görmemiz gerek

Tarih para politikasında erken gevşemenin risklerine karşı uyarıyor


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.146 Değişim: 0,30% Hacim : 91.766 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 3.105 26.08.2022 Yüksek 3.188
Açılış: 3.149
18,1648 Değişim: 0,01%
Düşük 18,0479 26.08.2022 Yüksek 18,2115
Açılış: 18,1633
18,0973 Değişim: -0,21%
Düşük 18,0901 26.08.2022 Yüksek 18,3571
Açılış: 18,1356
1.015,90 Değişim: -1,12%
Düşük 1.012,76 26.08.2022 Yüksek 1.029,31
Açılış: 1.027,37
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.