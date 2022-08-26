Powell: Faiz artışının boyutu veriye bağlı olacak | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, eylül ayındaki faiz artışının boyutunun tamamen verilere bağlı olacağını söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, piyasaların merakla beklediği Jackson Hole toplantısındaki konuşmasını gerçekleştirdi. Başkan Powell'ın yaptığı açıklamalarda öne çıkanlar şöyle:

Eylüldeki faiz artışının boyutu tamamen veriye bağlı olacak

Yüksek faiz, daha yavaş büyüme, daha yumuşak istihdam enflasyonu düşürecektir ama hanehalkı biraz zorluk çekecektir

Enflasyonu yüzde 2 hedefine götürecek kısıtlayıcı politika güdüyoruz

Bir süre kısıtlayıcı politika duruşunu sürdürmek gerekli olacak

ABD’de yüksek enflasyon güçlü talebin ve arzdaki sorunların sonucu

ABD ekonomisi yavaşlıyor ancak hala güçlü bir ivmesi var

Fed kısıtlayıcı politika duruşunu bir süre devam ettirmeli

Temmuz enflasyon verisi memnuniyet verici ancak daha fazlasını görmemiz gerek

Tarih para politikasında erken gevşemenin risklerine karşı uyarıyor

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