Avrupa’da gübre fabrikaları kapanıyor | Ekonomi Haberleri

Artan enerji maliyetleri yüzünden Avrupa’nın önde gelen gübre fabrikaları kapanmaya başladı. Dünyanın en büyük üreticisi Norveçli “Yara” şirketi üretimi yüzde 50 düşürdü. İngiltere’nin en büyüğü “CF Fertilisers” geçici olarak tüm üretimi durdurdu. Polonya’daki diğer iki büyük gübre üreticisi de hafta başında faaliyetlerini durduracaklarını duyurdu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; verimliliğin arttırılmasında kullanılan gübre tarımsal üretim için kritik olmakla birlikte üretim sürecinde açığa çıkan karbondioksit biradan alkolsüz içeceklere geniş bir kullanım alanına sahip. Hatta bu tesislerden alınan CO2, hastanelerde ve birçok Avrupa ülkesinde mezbahalarda da kullanılıyor. Şimdi fabrikaların kapanmasıyla özellikle bira ve gazlı içecek sektörü endişeli.

Polonya’nın üçüncü büyük bira üreticisi Carlsberg Polska, haber sitesi POLITICO’ya yaptığı açıklamada, üretimi durduracaklarını ve diğer üreticilerin de benzer şeyi yapacağını söyledi. Şirket sözcüsü Beata Ptaszyńska-Jedynak, “Çok az insan karbondioksitin gübre yapımının bir yan ürünü olduğunun farkında. Bu ürün uzun süre stoklanamaz ve elimizde sadece birkaç günlük rezervimiz kaldı. Yani birkaç gün içinde üretimi durduracağız ve başkaları da aynı şeyi yapmak zorunda kalacak” dedi.

KURU BUZ RİSKİ

Ptaszyńska-Jedynak, yaşanan aksaklığın bira ve alkolsüz içeceklerin ötesinde daha geniş etkileri olduğunu, çünkü CO2’nin, gıdaların nakliyesinde gerekli olan kuru buzun üretiminde de gerekli olduğunu anlattı. Enerji talebi yüksek olan gübre fabrikaları, Ukrayna savaşı yüzünden artan maliyetlerin etkisiyle Avrupa’da üretimin durduğu ilk sanayiler arasında yer alıyor. İngiliz Bira ve Barlar Birliği Başkanı Emma McClarkin de kapanmalar yüzünden bira kıtlığı yaşanabileceği uyarısında bulundu, CO2 tedariki için hükümetin önlem alması çağrısını yaptı.

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