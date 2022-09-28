Altın yorum 28 Eylül: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Bir süredir düşüş eğiliminde olan ons altın fiyatları, dün düşüşüne ara verirken; bugün yeniden değer kaybına yöneldi. Gram altın fiyatları ise, ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle geriliyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, aştın fiyatlarındaki son gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

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Altının ons fiyatı, düşüşünü sürdürerek haftanın üçüncü işlem gününde 1614 dolara kadar geriledi ve böylelikle gördüğü yaklaşık 2,5 yılın dip seviyesini yeniledi. Ons altın, dün doların dünyada güçlenmesine ara vermesiyle nefes alırken; bugün yeniden dolar endeksinin yükselişe geçmesiyle değer kaybına yöneldi. ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi, bugün 114,76 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın zirvesini yeniledi. Dolar, güvenli liman etkisiyle dünyada kuvvetlenmesini sürdürürken; bu yükselişte majör merkez bankalarının (ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası) parasal sıkılaşmaya yönelik mesajları etkili oluyor.

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Ons altın bugün 1614 dolara kadar gerileyerek Nisan 2020 yılından bu yana en düşük seviyeyi görürken; en yüksek 1630 dolara tırmandı. Sarı maden, şu dakikalarda ise yüzde 0,66 oranında düşüşle 1618 dolar seviyesinde hareket ediyor.

GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 972 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 965 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 968,20 lira seviyesini, en düşük ise 960,22 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 12:45 itibarıyla yüzde 0,22 oranında düşüşle 963,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1611 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 625 liradan işlem görüyor.

2022 RİSKLERİN YILI OLDU

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Ons altın bir adım daha şahinleşen Fed sonrası aşağı yönlü eğilimini hızlandırdı ve 50 aylık ortalaması olan 1641 dolar seviyesine geriledi. 50 aylık ortalaması 2018 yılından bu yana test edilmemişti. Güçlü dolar hikayesi ons altını aşağı yönde baskılamaya devam ediyor. 1641 dolar seviyesinin üzerinde satışların karşılanmakta başarısız kalınması halinde 1611 dolar ve 1550 dolar seviyelerine doğru güç kaybı oluşabilir.

2022 yılı tam olarak risklerin yılı oldu. Buna karşın ons altının güvenli liman özelliğini dolar törpülemiş görünüyor. Normal şartlar altında Fed hikayesi olmasaydı ons altının çok daha yüksek seviyelerde olması gerekiyordu. Buna karşın risk varlığının olması da ons altının düşüş hızını azaltıyor.

Özetle, dolar endeksinin 111 seviyesinin üzerinde kaldığı ortamda ons altında yükselişlerin baskıyla karşılanmaya devam etmesini bekliyoruz. Gram altın yatırımcısı için yükselen DollarTL dikkate alındığında geri çekilmeler alım fırsatı sunmaya devam ediyor.

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