  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 2,5 yılın dibinde
‹ Önceki Haber Kartla ödeme tutarı yüzde 125 arttı Kartla ödeme tutarı yüzde 125 arttı Sonraki Haber › Lagarde: Faiz artışları sürecek Lagarde: Faiz artışları sürecek

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 2,5 yılın dibinde

28.09.2022 - 12:52 | Son Güncelleme :
Altın yorum 28 Eylül: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Bir süredir düşüş eğiliminde olan ons altın fiyatları, dün düşüşüne ara verirken; bugün yeniden değer kaybına yöneldi. Gram altın fiyatları ise, ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle geriliyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, aştın fiyatlarındaki son gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

bigpara.com

Altının ons fiyatı, düşüşünü sürdürerek haftanın üçüncü işlem gününde 1614 dolara kadar geriledi ve böylelikle gördüğü yaklaşık 2,5 yılın dip seviyesini yeniledi. Ons altın, dün doların dünyada güçlenmesine ara vermesiyle nefes alırken; bugün yeniden dolar endeksinin yükselişe geçmesiyle değer kaybına yöneldi. ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi, bugün 114,76 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın zirvesini yeniledi. Dolar, güvenli liman etkisiyle dünyada kuvvetlenmesini sürdürürken; bu yükselişte majör merkez bankalarının (ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası) parasal sıkılaşmaya yönelik mesajları etkili oluyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ons altın bugün 1614 dolara kadar gerileyerek Nisan 2020 yılından bu yana en düşük seviyeyi görürken; en yüksek 1630 dolara tırmandı. Sarı maden, şu dakikalarda ise yüzde 0,66 oranında düşüşle 1618 dolar seviyesinde hareket ediyor.

GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 972 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 965 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 968,20 lira seviyesini, en düşük ise 960,22 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 12:45 itibarıyla yüzde 0,22 oranında düşüşle 963,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1611 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 625 liradan işlem görüyor.

2022 RİSKLERİN YILI OLDU
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Ons altın bir adım daha şahinleşen Fed sonrası aşağı yönlü eğilimini hızlandırdı ve 50 aylık ortalaması olan 1641 dolar seviyesine geriledi. 50 aylık ortalaması 2018 yılından bu yana test edilmemişti. Güçlü dolar hikayesi ons altını aşağı yönde baskılamaya devam ediyor. 1641 dolar seviyesinin üzerinde satışların karşılanmakta başarısız kalınması halinde 1611 dolar ve 1550 dolar seviyelerine doğru güç kaybı oluşabilir.

2022 yılı tam olarak risklerin yılı oldu. Buna karşın ons altının güvenli liman özelliğini dolar törpülemiş görünüyor. Normal şartlar altında Fed hikayesi olmasaydı ons altının çok daha yüksek seviyelerde olması gerekiyordu. Buna karşın risk varlığının olması da ons altının düşüş hızını azaltıyor.

Özetle, dolar endeksinin 111 seviyesinin üzerinde kaldığı ortamda ons altında yükselişlerin baskıyla karşılanmaya devam etmesini bekliyoruz. Gram altın yatırımcısı için yükselen DollarTL dikkate alındığında geri çekilmeler alım fırsatı sunmaya devam ediyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.223 Değişim: -1,31% Hacim : 41.718 Mio.TL Son veri saati : 16:56
Düşük 3.199 28.09.2022 Yüksek 3.284
Açılış: 3.258
18,5162 Değişim: 0,37%
Düşük 18,4132 28.09.2022 Yüksek 18,5642
Açılış: 18,4485
17,8100 Değişim: 0,68%
Düşük 17,6326 28.09.2022 Yüksek 17,8771
Açılış: 17,6899
981,88 Değişim: 1,65%
Düşük 960,23 28.09.2022 Yüksek 983,92
Açılış: 965,91
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.