  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Lagarde: Faiz artışları sürecek
‹ Önceki Haber Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 2,5 yılın dibinde Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 2,5 yılın dibinde

Lagarde: Faiz artışları sürecek

28.09.2022 - 16:31
Lagarde: Faiz artışları sürecek | Ekonomi Haberleri

ECB Başkanı Lagarde faiz artışlarıyla ilgili olarak, önümüzdeki toplantılarda da devam edeceği mesajını verdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Frankfurt'ta yaptığı konuşmada piyasalara önemli mesajlar verdi. ECB Başkanı Lagarde, enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefine ulaşana kadar faiz artışlarının süreceğini belitti.

##$HABER_1474903$##

Lagarde, "Gereken neyse yapacağız. Bu da faiz oranlarının birkaç toplantıda daha artması demek. Hedefimiz resesyona yol açmamak ancak birinci önceliğimiz fiyat istikrarı. Fiyat istikrarının sağlanmaması ekonomiye daha çok zarar verir" dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.218 Değişim: -1,46% Hacim : 42.251 Mio.TL Son veri saati : 17:02
Düşük 3.199 28.09.2022 Yüksek 3.284
Açılış: 3.258
18,5157 Değişim: 0,36%
Düşük 18,4132 28.09.2022 Yüksek 18,5642
Açılış: 18,4485
17,7921 Değişim: 0,58%
Düşük 17,6326 28.09.2022 Yüksek 17,8771
Açılış: 17,6899
982,88 Değişim: 1,76%
Düşük 960,23 28.09.2022 Yüksek 984,26
Açılış: 965,91
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.