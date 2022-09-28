Lagarde: Faiz artışları sürecek | Ekonomi Haberleri

ECB Başkanı Lagarde faiz artışlarıyla ilgili olarak, önümüzdeki toplantılarda da devam edeceği mesajını verdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Frankfurt'ta yaptığı konuşmada piyasalara önemli mesajlar verdi. ECB Başkanı Lagarde, enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefine ulaşana kadar faiz artışlarının süreceğini belitti.

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Lagarde, "Gereken neyse yapacağız. Bu da faiz oranlarının birkaç toplantıda daha artması demek. Hedefimiz resesyona yol açmamak ancak birinci önceliğimiz fiyat istikrarı. Fiyat istikrarının sağlanmaması ekonomiye daha çok zarar verir" dedi.

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