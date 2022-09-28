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Kartla ödeme tutarı yüzde 125 arttı

28.09.2022 - 11:51
Kartla ödeme tutarı yüzde 125 arttı | Ekonomi Haberleri

Kartla Ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak 346 milyar TL oldu.

Ağustos ayı sonunda Türkiye’de 93,8 milyon adet kredi kartı, 161,8 milyon adet banka kartı ve 66,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2021 yılının Ağustos ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 16’lık, banka kartı adedinde yüzde 13’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 28’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 322 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında artış gösterdi.

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, kartlarla Ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak 346 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 272,7 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 67,2 milyar TL’sinde banka kartları, 6,1 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

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Buna göre, kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 118, banka kartı ile ödemelerde yüzde 155 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 172 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında kartlarla yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme yüzde 294 artış ve 11,2 milyar TL’lik ödemeyle havayolları sektöründe gerçekleşti. Havayolları sektörünü sırasıyla, akaryakıt istasyonları, konaklama, yemek, giyim ve aksesuar sektörleri takip etti.

İşyeri sahiplerine ödemelerde büyük kolaylık sağlayan ticari kredi kartı adedi ağustos ayı itibarıyla 8,7 milyona ulaştı. Ağustos ayında ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134 artarak 88,3 milyar TL oldu.

Ticari kredi kartları ile yapılan ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı da geçen yıla göre artarak yüzde 32’ye ulaştı ve her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL’si ticari kredi kartlarıyla gerçekleşti.


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