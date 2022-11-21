Altın fiyatları 21 Kasım: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altının ons fiyatı, yaklaşık 10 günün en düşük seviyesini görürken; gram altın fiyatları da geçtiğimiz salı günü tarihi zirvesine yükseldikten sonra değer kaybını sürdürüyor.

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz haftayı değer kaybıyla tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başladı. Ons altın, dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle baskı altında hareket ediyor. Değerli maden, bugün en yüksek 1753 doları, en düşük 1736 doları görürken; saat 14:18 itibarıyla yüzde 0,49 oranında düşüşle 1740 dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasalar, çarşamba günü açıklanacak olan 1-2 Kasım tarihlerinde yapılan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının tutanaklarını takip edilecek.

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GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞTE

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 1046 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 1045 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yatay seviyeden başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 1051,00 lirayı, en düşük 1040,04 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 14:29 itibarıyla yüzde 0,43 oranında düşüşle 1041,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1723 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 98 liradan satılıyor.

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