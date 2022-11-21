Siemens'in kârı 10 milyar Euro'yu aştı | Ekonomi Haberleri

Siemens, 2022 mali yılında (30 Eylül 2022 itibarıyla) sipariş alımlarını ve cirosunu artırdı.

Siemens AG Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Roland Busch, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Siemens 2022 mali yılında yine olağanüstü bir performans sergileyerek Endüstri İş Alanı’nda 10 milyar euroyu aşan, rekor düzeyde bir kâra ulaştı. Stratejimizi başarıyla uygulayarak önemli bir pazar payı elde ettik ve yüksek değer artışı sağladık. Donanım ve yazılım ürünlerimize yönelik güçlü talep sürüyor. Buna, dijital iş ciromuzda beklediğimizin üstünde gerçekleşen artış da dâhil. Çalışma arkadaşlarımız, son derece zorlayıcı geçen bu yılda, harika katkılarda bulundular.”

Siemens AG CFO’su Ralf P. Thomas ise şunları söyledi: “Siemens istikrarlı olarak yüksek performans gösteren bir şirket. Endüstri İş Alanı’nda yeni bir kâr rekorunun yanı sıra, toplamda 8,2 milyar euroluk serbest nakit akışı da oluşturduk. Bu, 2022 mali yılı için yine mükemmel bir düzey. Bu güçlü performansımızdan hissedarlarımız da yararlanacaklar. Hisse başı payın 4,25 euro’ya yükselmesi, buna tekabül eden yüzde 4,2’lik hisse başı pay çıktısı, hızlanan hisse geri alımımız ve tedavüldeki hisse senetlerimizin sayısında meydana gelen düşüşle birlikte, son derece cazip bir yatırım seçeneği olmayı sürdürüyoruz.”

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