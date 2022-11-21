  • Bigpara
  • Kobi
  • Girişim Haberleri
  • KOBİ’lere yeşil dönüşüm için örnek destek
‹ Önceki Haber Siemens'in kârı 10 milyar Euro'yu aştı Siemens'in kârı 10 milyar Euro'yu aştı Sonraki Haber › Kadın girişimci devlet desteğiyle tekstil atölyesini kurdu Kadın girişimci devlet desteğiyle tekstil atölyesini kurdu

KOBİ’lere yeşil dönüşüm için örnek destek

21.11.2022 - 17:04 | Son Güncelleme :
KOBİ’lere yeşil dönüşüm için örnek destek | Girişim Haberleri

Türkiye’nin en önemli teknolojik dönüşüm projelerinden biri olan ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi (BUTEXCOMP), yeşil dönüşüm alanında örnek bir çalışmaya imza attı.

Bursa’da kurulu teknik tekstil ve kompozit sektörlerindeki KOBİ’lerin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu yeni ürün ve proses geliştirme projelerine BUTEXCOMP tarafından destek sağlanacak. Bu amaç doğrultusunda ‘KOBİ’ler İçin Yeşil Ürün Hibe Programı’ hakkındaki çağrı dokümanları, www.butexcomp.org portalında yayınlandı. Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi Teknik Destek Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda, teknik tekstil ve kompozit malzeme sektörlerinin değer zincirinde ağ oluşumunu desteklemek ve yeni yeşil ürünleri tanıtmak amacıyla hayata geçirilen ‘KOBİ’ler için Yeşil Ürün Hibe Programı’ için 15 Kasım itibarıyla hibe çağrısına çıkıldı. Çağrı hakkında, potansiyel başvuru sahipleri, yetkin isimlerin sunum yapacağı seminer ile 23 Kasım Çarşamba günü Bursa Almira Otel’de bilgilendirilecek.

5 FARKLI YEŞİL ÜRÜN PROGRAMI DESTEKLENECEK

Yeşil Ürün Hibe Programı, Bursa’da kurulu teknik tekstil ve kompozit sektörlerindeki firmaların yeşil/çevreci/çevreye duyarlı/çevresel etkileri azaltan yeni ürün geliştirme projelerinin, BUTEXCOMP merkezi altyapısını kullanarak uzman personel ve gelişmiş altyapısı ile desteklenerek hayata geçirilmesi ve bölgeden yeni yeşil ürünlerin çıkması amacıyla tasarlandı. Seçilen KOBİ'lere verilen danışmanlık hizmetleri sonucunda minimum 5 farklı yeni yeşil ürün programı desteklenecek. Program ile seçilen KOBİ'ler için azalan girdi maliyetleri, artan ticarileştirme hacmi ve ihracat potansiyeli artışının sağlanması, teknik tekstil ve kompozit değer zincirinde ağ oluşumunun desteklenmesi amaçlanıyor.

SON TARİH 30 ARALIK 2022

Çağrı kapanış tarihine kadar www.butexcomp.org adresindeki başvuru formu, çevrimiçi doldurularak yapılabiliyor. ‘Başvuranlar için Rehber’ dokümanı da başvuru süreci için yol gösterici nitelik taşıyor. Başvurular, 30 Aralık 2022 saat 23.59’a kadar alınmaya devam edecek. Başvurular, konunun uzmanları tarafından Ocak 2023’te değerlendirilecek ve destek verilecek projeler belirlenecek. Daha sonra Şubat 2023’te desteklenecek projelerin duyurusu yapılacak ve hibe sözleşmeleri imzalanacak. Mart 2023-Aralık 2023 döneminde de projeler aktif olarak desteklenecek.

Firmalar çağrı ile ilgili sorularını, firma bilgileri ve ad-soyadı bilgileri ile info@butexcomp.com adresine iletebiliyor.

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI NEDİR?

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mali işbirliği çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı, yaklaşık 800 milyon avroluk bir bütçeyle projeleri destekleyen bir mali yardım programıdır. 2007 yılından bu yana yürütülmekte olan program, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki sanayici, KOBİ ve girişimcilerin rekabet gücünü artırarak sosyal ve ekonomik kalkınmayı hedeflemektedir. Program ve desteklenen projeler hakkında detaylı bilgiye rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr adresinden ulaşabilir, programla ilgili sorularınızı rsp@sanayi.gov.tr adresine e-posta olarak iletebilirsiniz.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.707 Değişim: 2,99% Hacim : 71.124 Mio.TL Son veri saati : 14:49
Düşük 4.567 22.11.2022 Yüksek 4.708
Açılış: 4.567
18,6265 Değişim: 0,03%
Düşük 18,5797 22.11.2022 Yüksek 18,6504
Açılış: 18,6206
19,1259 Değişim: 0,27%
Düşük 19,0421 22.11.2022 Yüksek 19,1780
Açılış: 19,0744
1.046,45 Değişim: 0,54%
Düşük 1.038,47 22.11.2022 Yüksek 1.048,15
Açılış: 1.040,81
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.