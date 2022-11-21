dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 21 Kasım güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,62 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 19,06 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,60 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 18,61 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,5760 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6660 TL seviyesini görürken; kur saat 13:03 itibarıyla 18,6251 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 19,2740 TL'yi görürken; şu dakikalarda 19,0665 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,0026 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,83 oranında yükselişle 107,83 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0235 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,41 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,39 seviyesinde bulunuyor.

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