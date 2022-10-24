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Altın fiyatlarında ‘dolar’ baskısı

24.10.2022 - 13:30 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları 24 Ekim: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatları, yeni haftada da baskı altında hareketini sürdürüyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 986 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1648 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, yeni haftaya dolar endeksinde yaşanan düşüşün etkisiyle baskı altında başladı. ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi, haftanın ilk işlem gününde 112 seviyesinin üzerini gördü. Ons altın ise, gün içerisinde en yüksek 1669 doları, en düşük 1644 doları görürken; saat 13:09 itibarıyla yüzde 0,55 oranında düşüşle 1648 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 990 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 989 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yatay seviyeden başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 999,07 lira seviyesini, en düşük ise 983,79 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13:17 itibarıyla yüzde 0,39 oranında yükselişle 986,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1634 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 724 liradan satılıyor.

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