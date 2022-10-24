Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 24 Ekim güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,60 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,30 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,58 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 18,59 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,5040 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6330 TL seviyesini görürken; kur saat 11:46 itibarıyla 18,6036 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,4250 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,3010 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,0784 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,31 oranında yükselişle 112,36 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9835 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,72 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,54 seviyesinde bulunuyor.

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