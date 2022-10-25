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Euro Bölgesi’nde daralma derinleşiyor

25.10.2022 - 09:30 | Son Güncelleme :
Euro Bölgesi’nde daralma derinleşiyor | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi ekonomisinin durumu hakkında gösterge kabul edilen imalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren öncü bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI), hayat pahalılığının tüketicileri harcama yaparken temkinli olmaya itmesi ve talep üzerinde baskı yaratmasıyla yaklaşık iki yılın en hızlı daralmasını kaydetti.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ekim ayında beklentilerin altında 47.1 seviyesinde açıklandı. Geçen ay nihai veri 48.1 seviyesinde açıklanmıştı.


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