Konut fiyat artışı yüzde 200’ü aştı | Konut Haberleri

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve Endeksa.com işbirliği ile hazırlanan 2022 yılı 3. çeyreğine ilişkin ‘İkinci El Konut Piyasası Raporu’ açıklandı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; 2022 yılının 3. çeyreğinde 330 bin 795 adet konut satışı gerçekleşti. Konut satış adedi bir önceki çeyreğe göre yüzde 19 geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 17 düşüş göstermiş oldu. 3. çeyrekte 227 bin 128 adet ikinci el konut satışı gerçekleşti. İkinci el konut satışı toplam konut satışlarının yüzde 69’unu oluşturdu. 3. çeyrekte kredili konut satışları ise toplam konut satışlarının yüzde 18’ini oluşturarak 58 bin 284 adet olarak gerçekleşti. Rapora göre 3. çeyrek sonu itibarıyla Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında 1 yıllık değer artışı yüzde 202 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin 972 TL, ortalama amortisman süresi 19 yıl oldu.

YAVAŞLAMA VAR

En çok konut satışı olan 50 il içerisinde en fazla değer artışı olan iller ise sırasıyla Antalya, Mersin ve İstanbul oldu. Antalya’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 244 artış gösterdi. Ortalama metrekare satış fiyatı 17 bin 123 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 54 bin 760 TL oldu. Mersin’de yıllık değer artışı yüzde 243, ortalama metrekare satış fiyatı 10 bin 923 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 583 bin 835 TL olarak açıklandı. İstanbul’da konut satış fiyatlarında değer artışı yüzde 241’e çıkarken, ortalama metrekare satış fiyatı 20 bin 208 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 424 bin 960 TL olarak açıklandı. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt: “3. çeyrekte hem konut piyasasında hem de ikinci el konut piyasasında bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Bu yavaşlamanın sebepleri, BDDK’nın konut kredileri ile ilgili yaptığı düzenleme, piyasadaki stok azlığı ve yüksek konut fiyatları. Son çeyrekte piyasanın şartlarının daha fazla oturmasını ve yıllık konut satış adedinin artışla kapanmasını bekliyorum” dedi. TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan ise, “Fiyatlarda ciddi düşüşler beklemesek de satış adetlerinde aylık daralma devam edecek” ifadelerini kullandı.

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