Çin’de üçüncü çeyrek büyümesi beklentileri aştı | Ekonomi Haberleri

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH), Temmuz-Eylül çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3.9 artarak tahminlerin üzerine çıktı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; ekonomistlerin beklentisi yüzde 3.4 olması yönündeydi. Yayınlanan resmi verilere göre, Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte beklenenden daha hızlı toparlandı, ancak Pekin’in gelecek yıl boyunca güçlü bir canlanmayı teşvik etme çabalarına katı COVID-19 kısıtlamaları ve küresel durgunluk riskleri meydan okuyor.

Çeyrek bazında, GSYİH üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 artarken, önceki çeyrekte tahmin edilen yüzde 3.5 artış, yüzde 2.6 düşüş olarak gerçekleşmişti. Toparlanmaya rağmen, ekonomi yurtiçinde ve yurtdışında birçok alanda zorluklarla karşı karşıya. Çin’in COVID-19 Sıfır stratejisi ve kilit emlak sektöründeki çekişme, Ukrayna krizinden kaynaklanan dış baskıyı ve sıcak enflasyonu frenlemek için faiz oranlarındaki artışlar küresel bir yavaşlamayı şiddetlendirdi.

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