Fas’taki yatırımla Afrika’da büyüyecek | Ekonomi Haberleri

Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarından Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Fas’ta 25 milyon Euro’luk yatırımla kurduğu fabrikada temizlik kâğıtları alanında Fas’ta hem üretim hem de satış ve pazarlama yapan tek uluslararası şirket oldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; topluluğun Afrika’daki ilk yatırımı olduğu belirtilen tesiste, Solo ve Selpak markalarıyla tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, peçete ve mendil olmak üzere 50’yi aşkın çeşit ürün üretiliyor. Söz konusu tesiste ilerleyen dönemde ikinci faz yatırım planlarının da devreye alınması hedefleniyor.

Fas’ta gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, Eczacıbaşı’nın 80 yıllık geçmişinden aldıkları ilhamla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “2022 yılında ana faaliyet alanlarımızın büyümesini sağlayacak yatırımlar için 200 milyon Euro üzerinde kaynak ayırdık. İlk üç çeyrekte yaklaşık 150 milyon Euro yatırım yaptık. 2022’nin kalanında ve 2023’te yatırımlarımız devam edecek. Organik yatırımlara ilave olarak iş alanlarımızda farklı projeler de hayata geçiriyoruz. Örneğin son dönemde, Gensenta İlaç’ı satın alarak sağlıkta yeni bir atılım yaptık.

Gelirlerinin yüzde 60’tan fazlasını uluslararası ticaret ile gerçekleştiren topluluğumuzun Fas tesisi, yüzde 100 Türk yatırımı. Ayrıca, topluluğumuzun Afrika kıtasındaki ilk yatırımı olarak da dikkat çekiyor. Selpak ve Solo markalarımızla, Türkiye’de olduğu gibi Fas’ta da liderlik sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fas Fabrikası Genel Müdürü Tolga Yazgan ise Fas’ta kişi başı temizlik kâğıdı kullanımının bugün itibarıyla 2 kg seviyesinde olduğunu belirterek, “Dünyada kişi başı kullanım yıllık ortalama 6 kg, gelişmiş Batı ülkelerinde 16 kg, Türkiye’de ise 7.5 kg seviyesinde. Veriler, Fas pazarının her yıl ton bazında yüzde 5 büyüyeceğini ortaya koyuyor” bilgisini verdi.

‘PLANDA DİĞER ÜLKELER VAR’

ECZACIBAŞI Tüketim Ürünleri CEO’su Bülent Kozlu ise şunları söyledi: “Temizlik kağıdı, bebek bakım, kişisel bakım, ev bakım kategorilerinde tüketicilerin güvendiği lider ve öncü markalarımızla her 10 evden 7’sinde yer alıyoruz. Türkiye’de temizlik kağıdı üretiminde 250 bin ton kapasiteye ulaşıyoruz. 2018’den beri kesintisiz büyüdüğümüz Fas pazarı, bölgesel güç olma planlarımızda önemli bir yere sahip. Hedefimiz 2026 yılında uluslararası satışların ciromuz içindeki payını yüzde 50’ye çıkarmak. Fas’ta artık ev sahibi olan Selpak ile üst segmentte yüzde 47 paya sahibiz. Fas bizim için bir başlangıç. Fas’ta yerel üretim ve pazarlama yetkinliklerimizi daha da güçlendirerek bu pazarda edindiğimiz tecrübeyle farklı ülkelere ihracat ve diğer Afrika ülkelerinde yatırımlar yapmayı planlıyoruz.”

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