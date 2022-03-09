çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 9 Mart altın fiyatları

Altının ons fiyatı ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları açıklamasının ardından sert yükselirken; sonrasında değer kaybına yöneldi. Altının gram fiyatı da ons altındaki düşüşün etkisiyle düşüşte...

Şenay Zeren

Ons altın fiyatları, İngiltere ve ABD’nin Rusya'dan petrol ürünleri ithalatıyla ilgili aldığı kritik kararlar sonrası dünkü işlemlerde hızlı yükselirken; bugün içerisinde 1976 dolar ile 2059 dolar arasında hareket etti. Londra Yönetiminin, Rus petrol ürünleri ithalatını yıl sonuna kadar kademeli olarak bitireceğini duyurması ve ABD Başkanı Biden'ın Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasaklandığını açıklaması ons altın fiyatlarını sert yükseltirken; bugün piyasalarda oluşan pozitif hava ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş ons altın fiyatlarını değer kaybına yöneltti.

Ons altın dün kritik açıklamalar sonrası 2070 dolara kadar sert bir yükseliş yaşarken; bugünkü işlemlerde en yüksek 2059 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı gün içerisinde en düşük 1976 doları görürken; şu dakikalarda ise yüzde 2,93 oranında değer kaybıyla 1991 dolardan işlem görüyor.

Ons altın, 7 Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolara kadar yükselerek tarihi rekorunu kırmıştı.

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GRAM ALTIN DEĞER KAYBINA YÖNELDİ

Gram altının fiyatı yeni güne yükselişle başlarken; sonrasında ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle geriledi. Gram altın gün içerisinde en yüksek 965,22 lira seviyesini, en düşük ise 931,26 lira seviyesini gördü. Gram altın, saat 17:15 itibarıyla yüzde 1,68 oranında yükselişle 938,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1542 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 343 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 954 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 956 lira seviyeden başladı.