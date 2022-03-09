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Rus rublesi değer kaybediyor

09.03.2022 - 10:54 | Son Güncelleme :
Rus rublesi değer kaybediyor | Döviz Haberleri

Rus rublesi, işlemlerin yeniden başlamasından sonra değer kaybında hareket ediyor.

Rus rublesi Moskova'da işlemlerin yeniden başlamasıyla dolar karşısında değer kaybetti. Ruble, dolar karşısında 113,88 - 129,14 seviyeleri arasında dalgalanırken; Türkiye saati ile 14:24 itibarıyla yüzde 2,86 oranında düşüşle 117,35 seviyesinde hareket ediyor.

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Rusya'nın Ukrayna'ya işgal hareketinden sonra rublede sert düşüşler yaşanmış ve Moskova Borsası geçtiğimiz cuma günü 5-8 Mart arasında piyasalardaki tüm işlemlerin durdurulacağını duyurmuştu.


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