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Zorlu Enerji'ye 375 milyon dolarlık finansman desteği

09.03.2022 - 12:38
Zorlu Enerji'ye 375 milyon dolarlık finansman desteği | Ekonomi Haberleri

Enerji şirketi Zorlu Enerji, elektrik dağıtımı alanında yapacağı yatırımlarda kullanmak üzere ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarından 375 milyon dolarlık finansman sağladığını açıkladı.

Zorlu Enerji, elektrik dağıtımı alanında yapacağı yatırımları finanse etmek için, aralarında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), ve Hollanda Kalkınma Bankası'nın (FMO) bulunduğu uluslararası finans kuruluşları ile Denizbank’tan geri ödemesi Türk lirası cinsinden yapılacak toplam 375 milyon dolar karşılığı finansman sağladı. Yapılan açıklamaya göre, tamamı Türk lirası cinsinden sağlanan uzun vadeli finansman, enerji şirketini dolaylı bağlı ortaklığı olan, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ’nin (OEDAŞ) yaklaşık 1,9 milyon aboneye hizmet veren dağıtım ağının yenilenmesi, modernizasyonu ve genişletilmesinde kullanılacak.

Zorlu Enerji CFO’su Elif Yener; elektrik dağıtım şebekesi altyapı yatırım harcamaları için ikinci kez finansman desteği aldıklarını belirterek şunları söyledi:

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“Aldığımız bu ikinci finansman desteğinin, uluslararası finans çevrelerinin Türkiye ekonomisine yönelik güvenine borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Şirket olarak uzun vadeli borçlanma ve sürdürülebilir kaynaklar üzerinden finansman sağlama stratejimizi, elektrik dağıtımı alanında da gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en itibarlı finans kuruluşlarından Türk lirası karşılığı sağladığımız ve geri ödemesini de yine Türk lirası olarak gerçekleştireceğimiz krediye FMO ihtiyaç duyulması halinde 2022'nin sonlarında etkinleştirilecek ek 25 milyon dolar ile birlikte toplam 100 milyon dolar, AIIB 75 milyon dolar, EBRD 50 milyon dolar, IFC 75 milyon dolar ve Denizbank da 75 milyon dolar katkı sunmaktadır.”

YATIRIMLARLA ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

AIIB, EBRD, IFC, FMO ve Denizbank gibi önde gelen finans kuruluşlarının özellikle sürdürülebilir ve ekonomiye katkı sağlayan enerji projelerine kaynak aktardığını belirten Yener, "Aldığımız bu finansman desteğiyle Osmangazi Elektrik Dağıtım Bölgesi’nin altyapısının yenilenmesi ve genişletilmesi için yapacağımız yatırımlarla Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerimiz daha güçlü bir elektrik dağıtım altyapısına kavuşacak. Böylece, OEDAŞ sadece vatandaşlarımıza daha kaliteli bir hizmet sunmakla kalmayacak, aynı zamanda kayıp ve kaçak oranını da azaltarak sağlayacağı verimlilikle ülkemizin ekonomisine katkı sunmuş olacak. Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak yatırımlarımıza fon sağlayan finansman kuruluşlarının gerekliliklerini yerine getiriyoruz. Bu kapsamda tüm iç ve dış denetimleri ve çevresel-sosyal etki değerlendirmelerini yapıyor, toplumsal yatırım projeleri hayata geçiriyor, raporlamalarla küresel ölçekte paydaşlarımızı yatırım alanlarındaki tüm faaliyetlerimize yönelik düzenli bilgilendiriyoruz. Bu doğrultuda EBRD ile birlikte başlattığımız kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlayan toplumsal projeleri de yürütmeye devam edeceğimizi paylaşmak isterim" diye konuştu.


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