Petrol fiyatları değer kaybına yöneldi | Emtia Haberleri

ABD ve İngiltere'nin Rus petrolüne yönelik uyguladığı ambargo sonrası petrol fiyatları yükselirken; sonrasında değer kaybına yöneldi.

Petrol fiyatlarında bugün dalgalı bir seyir hakim... Dün İngiltere Rus petrol ürünleri ithalatını yıl sonuna kadar kademeli olarak bitireceğini duyururken; ABD Başkanı Biden ise Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasaklandığını açıkladı. Bu kritik açıklamalar sonrası petrol fiyatlarında yükseliş hızlanırken; yeni günde brent petrol varil fiyatı değer kaybına yöneldi.

Brent petrolün varil fiyatı dün 133 doların üzerini görürken; bugün içerisinde en yüksek 131 doları gördü. Petrol fiyatı bugün en düşük 120 doları görürken; saat 17:16 itibarıyla ise yüzde 5,06 oranında değer kaybıyla 121 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları, Temmuz 2008 yılında 147 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

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Rusya, Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın ikinci en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunurken; petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ana sebebi olarak jeopolitik gerilimin yükselmesiyle tedarik zincirlerinin etkileme olasılığı öne çıkıyor.