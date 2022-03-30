Altın yorum 30 Mart: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 904 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1919 dolar seviyesinde bulunuyor. Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, altın fiyatları üzerindeki son gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, dün İstanbul Dolmabahçe’de gerçekleşen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmelerinden olumlu mesajlar gelmesiyle 1890 dolara kadar gerileyerek, yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine gerilerken; yeni günde toparlanmaya çalışıyor.

Ons altın yeni güne 1919 dolardan başlarken; gün içerisinde en yüksek 1928 dolar seviyesini; en düşük ise 1920 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.02 oranında yükselişle 1919 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları açısından Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım takvimi belirleyici olmayı sürdürecek. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, “Savaş olgusunun geride kalması halinde, Mayıs ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı gibi bir olay altın açısından belirleyici olacak” şeklinde değerlendirdi.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Altının gram fiyatı, dolar kuru ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazancında hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 908,76 lira seviyesini, en düşük ise 896,99 lira seviyesini gördü. Gram altın, saat 12:03 itibarıyla yüzde 0,61 oranında yükselişle 904,54 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1480 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 96 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 898 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 906 lira seviyeden başladı.

ALTIN İÇİN 2 BELİRLEYİCİ UNSUR

Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

Barış görüşmelerinden gelen açıklamalar Ukrayna'daki savaşın tırmanmamasına yönelik umutları artırmış durumda. Rusya ve Ukrayna'nın Türkiye'deki müzakerelerde bir barış anlaşmasına doğru ilerleme kaydettiği iyimserliğiyle piyasaların risk alma iştahı endeksleri, Euro gibi varlıkları olumlu etkilerken altın, emtia kısmı baskılanmış durumda. Barış görüşmelerinden gelen olumlu açıklamalara rağmen, ABD kampı olaya temkinli yaklaşmakta ve tehdidin devam ettiğinin söylemekte. Biden Kiev'in tehdit altında olduğunu ve bekleyip Rusya'nın sözünü yerine getirip getirmediğini göreceğini söyledi. Müzakerelerin ilerleme sürecine ilişkin bundan sonraki gelişmeler savaş kaynaklı jeopolitik risk algısı açısından önemli olacak.

Savaş olgusunun geride kalması halinde, Mayıs ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı gibi bir olay altın açısından belirleyici olacak. Fed'in 50 baz puan faiz artırabileceğine dair algı, veriler tarafından beslendiğinde altın açısından baskılayıcı unsur olabilir. Piyasalardaki barış primine ek olarak Fed beklentileri de altın açısından nette olumsuz.

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