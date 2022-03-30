Bitcoin için uzmanından kritik uyarı! | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları hafta başında yılın zirvesine ulaştıktan sonra değer kaybına yöneldi. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, kripto para piyasalarını Bigpara’ya değerlendirirken, Bitcoin’de sağlıklı yükseliş için olası düzeltme hareketine dikkat çekti.

Şenay Zeren

Bitcoin fiyatları geçtiğimiz pazartesi günü 48 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak 2022 yılının en yüksek seviyesine ulaşırken; iki gündür değer kaybında hareket ediyor. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, Bitcoin fiyatında 44 bin 600 dolar seviyelerine kadar düzeltme oluşturabileceğini söylerken; bu bölgenin yeniden test edilmesinin Bitcoin’in 52 bin dolar yolculuğu açısından sağlıklı bir düzeltme olabileceği anlamına geldiğini belirtti.

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, bugün içerisinde en yüksek 47 bin 581 dolar seviyesini, en düşük ise 46 bin 557 dolar seviyesini görürken, saat 14:30 itibarıyla yüzde 0,05 oranında düşüşle 47 bin 445 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 12’nin üzerinde değer kazanırken; piyasa değeri 898 milyar dolar oldu.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,58 oranında yükselişle 3 bin 416 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en düşük 3 bin 332 doları, en yüksek ise 3 bin 419 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 15’in üzerinde yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 0,50 oranında değer kaybederek 2,14 trilyon dolara kadar geriledi.

SAĞLIKLI YÜKSELİŞ İÇİN DÜZELTME GEREKLİ OLABİLİR

Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

Bitcoin kasım ayında 69 bin dolar seviyesindeki zirvesini test etmesinden bu yana düşüş sürecini ocak ayı ortasında durdurmuş ve yaklaşık iki aylık yatay seyir sonrası son 1,5 haftadır hareketlenerek yeniden 45 bin dolar seviyesinin üzerini gördü.

Bitcoin fiyatının yatay kaldığı seyir boyunca küçük yatırımcıların alıma geçtiği ve borsalardan cüzdanlara aktarılan Bitcoin miktarlarındaki artıştan yükseliş hazırlığında olduğunu söylüyorduk. Kısa vadede oluşan bu yükseliş sonrası Bitcoin vadeli işlem hacimlerinde artan hacim bizlere alıcı tarafında likiditasyon tehlikesi olduğunu, Bitcoin fiyatının 48 bin dolar seviyelerinden 44 bin 600 dolar seviyelerine kadar düzeltme oluşturabileceğini belirtiyor. Ayrıca bu bölgeyi yeniden test etmesi teknik olarak da yükselen üçgen formasyonunu kırdığını teyit edebilir ve 52 bin dolar yolculuğu açısından sağlıklı düzeltme olduğu anlamına gelebilir.

Mevcut durumda 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 48 bin 200 dolar seviyesi direnç gösterdi. Kurumsalların Bitcoin alımlarına devam etmesi ve borsalarda yer alan stablecoin rezervlerinin Bitcoin’e dönüş oranları teknikte varsaydığımız yükselişi destekler nitelikte.

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