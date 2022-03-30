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Dolar kurunda son durum

30.03.2022 - 10:30 | Son Güncelleme :
30 Mart güncel döviz fiyatları, dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.63 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.27 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.64 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 14.5330 TL seviyesini, en yüksek ise 14.6610 TL seviyesini görürken; kur saat 10:20 itibarıyla 14.6303 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.3220 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.2785 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.1927 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.36 oranında düşüşle 98.04 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1118 seviyelerinde hareket ediyor.

 


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