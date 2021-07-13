gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 13 Temmuz altın yorum

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Altın fiyatlarında kritik veri sonrası dalgalanma

13.07.2021 - 08:53 | Son Güncelleme :
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Altının ons fiyatı beklentilerin çok üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası dalgalı hareket ederken; gram altın fiyatları şu dakikalarda seviyesinde hareket ediyor.

Beklentilerin çok üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası, ons altın fiyatları ve dolar endeksi dalgalı bir seyirde hareket etti. Altının ons fiyatı 1798 - 1817 dolar seviyelerinde dalgalanırken, bu dalgalanmada ABD enflasyonunun ilk yarıda zirve yapması ve yılın kalanında gerilemesi ihtimali etkili oldu.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1817 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1798 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 17.00 itibarıyla yüzde 0.40 oranında yükselişle 1813 dolardan işlem gördü.

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Altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 503.45 lira seviyesini, en düşük ise 498.75 lira seviyesini gördü. Gram altın, altının ons fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu sıralarda yüzde 0.04 oranında yükselişle 501 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 371 liradan satılıyor.

Altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 500 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın ikinci işlem gününe 502 lira seviyesinden başlamıştı.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin devam etmesine karşın risk iştahının yüksek seyrettiğini belirterek, bunun da altının ons fiyatındaki yükselişi sınırladığını kaydetti. Analistler, teknik açıdan ise altının ons fiyatında 1.815 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu söyledi.

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