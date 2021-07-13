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Tekstil sektöründen sürdürülebilirlik adımı

13.07.2021 - 08:38
Tekstil sektöründen sürdürülebilirlik adımı | Ekonomi Haberleri

Sürdürülebilirlik konusundaki adımlarını hızlandıran Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) haziran ayında Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nı açıklamış ve tüm sektörler için ‘dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz’ anlayışı ile hareket edeceklerini duyurmuştu.

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre; bu konuda ilk adımlardan biri tekstil sektöründen geldi. Dün TİM tarafından hazırlanan ‘Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nın detayları açıklandı. Buna göre üretimden tedariğe kadar her alanda tekstil sektörü doğayı ve paydaşlarını koruyan bir üretimi esas alacak adımları hızlandıracak. Özellikle su tüketimi ve çevre kirliliği konusunda dönüşümü güçlendirecek.

SOMUT ADIMLAR

Sürdürülebilirlik konusunda atılan adımların somut olacağını söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, “Hedeflerimizi bir bir gerçekleştireceğiz. Tekstil sektörü üretim süreçlerini iyileştirmek zorunda. Son 20 yılda büyük bir gelişim gösterdi ama biz bunu daha da ileri taşıyacağız. Tekstil sektörü bu konuda öncü olacak, örnek olacak. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmamız gerekiyor. Kimse günahsız değil ama çevre kirliliğin geldiği nokta artık kritik” diye konuştu.

Gülle, “Kirlilik konusunda da tekstilin üzerinde bir negatif algı var. Burada üreticilerimiz sürekli olarak uluslararası firmaların denetiminden geçiyorlar. O yüzden uzun süredir biz bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi önümüzde Yeşil Mutabakat var. Burada da rekabet gücünün korunması için tüm üretim süreçlerine daha fazla özen gerekiyor. Paydaşlarımız için ‘Yeşil Hat’tı devreye alıyoruz. Yeşil dönüşüm ile ilgili tüm sorulara cevap vereceğiz” şeklinde konuştu. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz de “Bu hedefler ancak kamu ve özel sektör işbirliği ile başarıya ulaşabilir” dedi.

‘YEŞİL ÜRETİM TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK’

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci: “Sektörlerimizin karbonsuzlaşması, uluslararası rekabet düzeyini korumamız açısından yüksek önemde.”

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı ve Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Komite Başkanı Sultan Tepe: “Boyahanelerde ciddi iyileştirmeler yapabiliriz. Boyamada su kullanımında daha çevreci davranmak mümkün.

TİM Sektörler Konseyi Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Başkanı Zeki Kıvanç: “Sürdürülebilir üretim dünyamız için bir tercih değil bir zorunluluktur. Rekabet gücümüzü korumak için sürdürülebilirlik planı önemli.”


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