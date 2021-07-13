dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 13 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.61 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.28 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.62 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.63 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 8.5866 TL seviyesini, en yüksek ise 8.6426 TL seviyesini görürken; kur saat 15.34 itibarıyla 8.6127 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 10.2810 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.1844 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.8984 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.07 oranında düşüşle 92.32 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1818 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.33 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.48 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, sanayi üretim endeksinin mayısta yıllık yüzde 40,7, aylık 1,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdiğini belirterek, yurt dışında ABD'de enflasyon verilerinin ve yeni tip koronavirüs salgınının ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

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