2 Temmuz gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, altın yorum

Altının ons fiyatı için kritik veri olan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası 1794 dolar seviyesine kadar yükselirken; gram altın ise 500 lira sınırında hareket ediyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Karadağ, veri sonrası altın fiyatlarında yaşanan hareketi değerlendirdi.

Ons altın fiyatı için kritik önemde olan ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Beklentilerin üzerinde gelen veri sonrası ons altın, 1781 dolar seviyesinden 1794 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gün içerisinde en düşük 1774 dolar seviyesini gören ons altın, saat 16.03 itibarıyla yüzde 0.91 oranında yükselişle 1793 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılması ile ilgili endişeler ve para politikalarının seyrine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi altının ons fiyatını destekliyor.

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Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 500,29 lira seviyesini, en düşük ise 493,86 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatına yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 1.36 oranında yükselişle 500,77 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 817 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 360 liradan satılıyor.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 493 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 496 lira seviyesinden başlamıştı.

TEPKİLER SINIRLI KALIYOR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Küresel piyasalarda beklenen ABD verisi açıklandı. Tarım dışı istihdam Haziran ayında 850 bin kişi artış kaydetti. Piyasalarda beklenti 690 bin artış kaydetmesi yönündeydi. Aynı dönemde, işsizlik oranı yüzde 5.8’den bin 5.9’a artış gösterirken, ortalama saatlik kazançlar aylık bazda bir önceki aya göre gerilerken, yıllık veride yüzde 3.6 ile bir önceki veriye göre artış görülmekte. Aslında karışık bir veri.

Tarım dışı beklentilerin üzerinde açıklanmış olabilir ancak saatlik kazançlarda ikna edici bir tablo görülmezken, işsizlik oranında da sınırlı bir artış var. Daha önceki aylara da bakıldığında, istihdam verilerinde kafa karıştırıcı sonuçlar bulunuyordu. Bu nedenle, net bir şekilde istihdam piyasasında toparlanmanın görüldüğünü ifade edebilmemiz adına, verilerin sürdürülebilir bir şekilde beklentileri karşılaması gerektiğini düşünüyorum.

Veri sonrası piyasa baktığımız zaman, öncelikle piyasa zaten beklentilerin üzerinde bir veri beklediği için veri sonrası bir miktar kar realizasyonu olduğunu gözlemliyorum. Aynı zamanda, verinin içeriğinde güçlü sinyaller bulunmadığı için tepkiler sınırlı kalıyor. Günün geri kalanı açısından oynaklığın devam etmesini beklemek mümkün.

Bu veriler sonrası, Fed üyelerinden açıklamalarda gelebilir. Özellikle, onların istihdamla ilgili söylemleri biraz önemli, bir miktar piyasa hareketini etkileyebilir. Ons altın, bir süredir yatay ve sıkışık seyrediyordu. Veri öncesi beklentilerin fiyatlanmasıyla, aşağı yönlü tepkiler vermeye başlamıştı. Verinin ardından altında bir rahatlama ve yukarı yönlü bir hareket görüldü. Önceden fiyatladığı için altın açısından çok sürpriz bir veri olmadı.

Verinin alt kalemlerinde de, Fed’in dilinde değişikliğe gidilecek bir durumun bulunmaması da, altın açısından sınırlı pozitif oldu. Ons altın veri sonrası 1770 dolar seviyesinin üzerindeydi ve 1795 dolar seviyesine doğru bir oynaklık izleniyor. Şu sıralarda da, 1795 dolar çevresinde. Dolar endeksi veri sonrası sınırlı bir şekilde yükselirken, sonrasında yerini satışlara bıraktı. Ancak ana resimde 92,00 puan seviyesinin üzerinde seyrini korumaya devam ediyor. Teknik açıdan, altın için 1750 dolar seviyesini destek olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu hafta bu desteğe doğru bir düşüş görüldü ve sonrasında yerini tepki alımlarına bırakmıştı. 1750 dolar seviyesinin altına doğru bir eğim 1727-1710 dolar destek alanını karşımıza çıkarabilir. Bu destek alanının kırılmasıyla, en son Mart ayında gördüğümüz 1675 dolar desteği ön plana çıkabilir. Buna karşın, 1800 dolar psikolojik direnç olurken, altında toparlanmanın ivme kazanması adına 1833 dolar (50 Günlük HO) seviyesinin üzerine doğru bir eğim görülmesi gerekiyor. Bunu görmediğimiz sürece bu noktaya doğru hareketin, tepki yükselişi olarak yorumlanması, beklenebilir.

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