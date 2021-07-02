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Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı

02.07.2021 - 14:21
Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı | Ekonomi Haberleri

Bakan Muş, haziran ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara, 6 aylık ihracatın da geçen yıla oranla yüzde 40 artışla 105 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Söz konusu değerler hem aylık hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bu yılın ilk beş ayında ihracatta sergilenen güçlü performansın, haziran ayında artarak devam ettiğini vurgulayan Muş, "Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükselmiştir. Bu sayede ilk altı ayda ihracatımızı, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 artışla 105 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız. Söz konusu değerler hem aylık hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır." diye konuştu.

Muş, son 12 aylık ihracat değerinin 199 milyar 567 milyon dolar ile bugüne kadar gerçekleşen "en yüksek 12 aylık ihracat" olduğuna işaret ederek, "Normalleşme adımlarıyla Orta Vadeli Program'da yer alan 2022 hedefi olan 198 milyarı da aşıp ihracatımızı 200 milyar doların çok daha ötesine taşıyacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI ARTTI"

Çiftçisinden sanayicisine tüm girişimcilerin emeğiyle ortaya çıkan bu başarının, kamu ve özel sektörün güçlü iş birliğinin ürünü olduğunu belirten Muş, şöyle devam etti:

"İthalatımız ise yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 27,5 artarak 126,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca bu dönemde gerçekleşen 231,1 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacmi ile en yüksek 6 aylık dış ticaret hacmi rakamına da ulaşılmıştır. Bir diğer önemli gösterge olarak ihracatın ithalatı karşılama oranı, haziran ayında geçtiğimiz yıla göre 4,8 puan artışla yüzde 87,3'e yükseldi. Ocak-haziran döneminde ise ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yıla göre 7,3 puan artışla yüzde 83,2'ye yükseldi. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız 2021 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 11,4 azalarak 21,2 milyar dolara gerilemiştir."

Muş, ihracat tutarı kadar, ihracata yönelen firma sayısındaki artışın da ihracatın tabana yayılması açısından sevindirici olduğuna dikkati çekerek, bu yılın ilk yarısında ihracat yapan firma sayısının yüzde 12 artışla 76 bin 189 olduğunu söyledi.

Yılın ilk yarısında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatın, geçen yıla göre yüzde 42 artışla 44 milyar dolara yükseldiğini, söz konusu ülkelere yapılan ihracatın, toplam ihracatın yüzde 42'sini oluşturduğunu aktaran Muş, "Öte yandan, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, ikili ticaretimizde Türk lirasının payını artırmaya devam ediyoruz. 2021 yılının haziran ayında Türk lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 15,5 milyar lira olarak gerçekleşmiş olup, bunun 6 milyar liralık kısmı ihracat, 9,5 milyar liralık kısmı ithalat olmuştur." ifadesini kullandı.

"KÜRESEL TÜKETİM TALEPLERİNİN KARŞILANMASINDA BÜYÜK BİR FIRSAT KARŞIMIZDA DURUYOR"

Muş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada sosyal hayattan iş dünyasına kadar birçok hususu geri döndürülemez bir şekilde değiştirmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Türkiye olarak hazırlıklarımızı, içinde bulunduğumuz asra ve geleceğe damgasını vuracak uzun vadeli bir vizyonla yürütüyoruz." dedi.

Salgın süreciyle, Avrupa da dahil olmak üzere gelişmiş ekonomilerin, üretim yerlerini coğrafi olarak daha yakın bölgelere kaydırarak tedarik ağlarını çeşitlendirme arayışı içine girdiklerini dile getiren Muş, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan, mutant virüsün de etkisiyle Çin-Avrupa rotasında konteyner fiyatları dört katına çıkarken, bölgemizdeki birçok tedarikçi, ülkemize yönelmiştir. Pandemi süreci tüketim taleplerinin ertelenmesine neden olmuştur. Önümüzdeki süreçte pandeminin atlatılmasıyla, uzun süredir ötelenmekte olan küresel tüketim taleplerinin karşılanması noktasında büyük bir fırsat karşımızda durmaktadır. Bu, ihracatımız için büyük bir potansiyeldir. İhracatçımıza düşen, bu fırsatı iyi değerlendirmektir."


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