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Dolar kurunda son durum

02.07.2021 - 11:06
2 Temmuz dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 8,70 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,28 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,5 azalışla 8,6634'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 8,6983'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,07 azalışla 10,2880'den, sterlin/TL de 0,36 değer kazancıyla 11,9658'den satılıyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 92,68 seviyesinde seyrediyor.

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Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası için önem arz eden tarım dışı istihdam verisi öncesi piyasalarda belirsizliğin sürdüğünü, bu durumun da dolar kurunu desteklediğini söyledi.

Veri gündeminde, yurt içinde ikinci çeyrek banka kredileri eğilim anketi ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise başta ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının da yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.


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