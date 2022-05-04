gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 4 Mayıs altın fiyatları

Altın yatırımcısının merakla beklediği kritik ‘Fed’ günü geldi. Piyasalar Türkiye saati ile 21:00’e kilitlendi. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 892 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1871 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı dün 2,5 ayın en düşük seviyesine kadar gerilerken, dipten toparlanma çabasına girdi. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1872 dolar seviyesini; en düşük ise 1861 doları görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,19 oranında yükselişle 1871 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR İÇİN KRİTİK GÜN

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı bugün sonuçlanıyor. Toplantı sonrası Fed faiz kararını açıklayacak ve Başkan Jerome Powell basın toplantısında bulunacak. Piyasalar yarın Fed’den gelebilecek 50 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakarken; verilecek mesajlarda yılın geri kalanındaki toplantılarda izlenecek politikalarla ilgili ipuçları aranacak.

Fed’den faiz artırımlarında vitesi yükselteceğine dair mesajlar gelirse, piyasalarda sert hareketlenmeler görülebilir. Altın fiyatları ise, bu durumdan olumsuz etkilenir. Fed’in izleyeceği sıkılaşma politikasıyla beraber dünyada doların daha da güçlenmesi beklenirken, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları başka olmak üzere emtia fiyatlarında baskılanma görülebilir.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Ramazan Bayramı tatili sebebiyle Türkiye piyasaları kapalı bulunurken; gram altın fiyatları uluslararası piyasalarda oluşan fiyatlamalarda en yüksek 893,41 lirayı, en düşük ise 884,04 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yükselirken; saat 11:06 itibarıyla yüzde 0,31 oranında düşüşle 892,82 lira seviyesinde bulunuyor.

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