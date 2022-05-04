4 Mayıs dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14,84 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15,62 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün günü 14,79 TL seviyesinde tamamlarken; Ramazan Bayramı tatili sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru uluslararası piyasalarda, gün içerisinde en düşük 14,7660 TL seviyesini, en yüksek ise 14,8470 TL seviyesini görürken; kur saat 10:43 itibarıyla 14,8413 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15,6320 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15,6237 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18,5627 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.04 oranında yükselişle 103,51 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0523 seviyelerinde hareket ediyor.

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