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Fed faiz kararını açıkladı

04.05.2022 - 21:01 | Son Güncelleme :
Fed faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı. Buna göre banka politika faizinde beklentiler dahilinde 50 baz puanlık faiz artırımına giderek, faiz aralığını yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltti.

Fed önceki toplantısında, 2018 Aralık ayından sonra ilk defa faiz artışına giderken; politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25 – yüzde 0.50 aralığına yükseltmişti. Fed’in bir sonraki FOMC toplantısı ise, 14 – 15 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Piyasalar bu toplantıdan 75 baz puan faiz artırımını fiyatlamaya başlamıştı.

ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 2

Fed faiz kararını oy birliği ile aldı. Bilançonun daraltılmasına 1 Haziran'da başlanacak. İlk etapta bilanço azaltımına Hazine kağıtlarında 30 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar ile başlanacak. İlk 3 ayın ardından bilanço daraltmadan aylık miktar Hazine kağıtlarından 60 milyar dolara ve mortgage destekli menkul kıymetlerde 35 milyar dolara yükseltilecek.

Bilanço daraltmanın büyüklüğünü durdurmaya ve yavaşlatmaya rezerv bilançolar rezerv bolluğu ile tutarlı olunduğuna karar verilen seviyenin üzerinde başlanacak. Fed, uygun para politikası güçlendirmesi ile enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasını bekliyor. Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatli olduğunu açıklayan Fed, Çin'de COVID ile ilişkili uygulanan kapatma, karantina tedbirlerinin tedarik zinciri bozulmalarını azdırmasının büyük olasılık olduğuna dikkat çekti.

FED'DEN DETAYLAR

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması devasa insani ve ekonomik zorluklara yol açıyor. ABD ekonomisi için etkileri oldukça belirsiz, ancak kısa vadede bu saldırı ve ilişkili gelişmelerin enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı yaratması büyük olasılık. ABD ekonomisi için etkileri oldukça belirsiz, ancak kısa vadede bu saldırı ve ilişkili gelişmelerin enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı yaratması büyük olasılık. Fed faiz vadelileri 2022 yılının geri kalanında 200 baz puan daha faiz artırımı olacağını fiyatlıyor. Fedwatch'a göre 2022 yılı sonunda federal fon faiz oranı yüzde 2,75-3,0 aralığında olacak. Fed faiz oranının 2022 sonunda yüzde 3-3,25 aralığına yükselmesi olasılığı yüzde 52'den yüzde 35'e indi.


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