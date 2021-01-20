gram altın, ons altın, güncel altın fiyatları, 20 Ocak altın yorum

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“Altın fiyatları için görünüm pozitif”

20.01.2021 - 09:22 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatları şu dakikalarda 442 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1852 dolardan işlem görüyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, altın fiyatları üzerinde etkili olacak gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 439 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 444 TL seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlarken, gün içerisinde en düşük 440.99 lira seviyesini, en yüksek ise 445.03 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 13.17 itibarıyla yüzde 0.31 oranında yükselişle 442.97 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 725 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 993 liradan satılıyor.

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Altının ons  fiyatı gün içerisinde en yüksek 1857 dolar seviyesini, en düşük ise 1838 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.69 oranında yükselişle 1852 dolardan işlem gördü.

“ALTIN İÇİN GÖRÜNÜM POZİTİF”
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Altın fiyatları, eski Fed Başkanı ve ABD başkanlığına seçilen Joe Biden yönetiminin Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen’ın açıklamalarından destek buldu. Yellen, açıklamalarında daha rekabetçi bir güç elde etmek için para politikasını kullanmayacaklarını belirtikten, doların değerinin piyasalar tarafından belirleneceğini vurguladı.

Bu önceki dönem düşük dolar isteyen Trump söylemlerinden farklı olsa da, aynı zamanda güçlü dolar istendiği anlamına gelmiyor ve piyasa dinamikleri doların değer kaybına işaret ettiğinden dolayı altın için pozitif. Biden’ın mali teşvik paketi fazla kesintiye uğramadan Senato aşamasını geçebilirse, Fed tapering değerlendirmediği sürece altın için pozitif eğilim görebiliriz. 

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