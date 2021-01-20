Piyasaların odağında ABD'deki yemin töreni olacak | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın yemin töreni ve yapacağı konuşma takip edilecek.

ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın dün akşam Senatonun Finans Komitesinde yaptığı sunumun ardından piyasalardaki destek paketi beklentileri artarken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve alınan sıkı tedbirler de devam ediyor.

Yellen, dünkü sunumunda, zaman içinde ikinci destek paketi için çalışacağının sinyalini verdi. Salgınının ekonomik etkilerine karşı daha fazla önlem alınmaması halinde uzun ve acı verici resesyon riskiyle karşı karşıya olunduğunu kaydeden Yellen, desteklerin faydalarının maliyetlerinden çok daha ağır basacağına inandığını ifade etti.

Kovid-19 salgınında, dünya genelinde vaka sayısı 96 milyon 285 bini aşarken, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkenin alınan sıkı tedbirlerin süresini uzatması dikkati çekti.

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Öte yandan, Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken dün yaptığı konuşmada, bakanlığı döneminde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayı sürdüreceklerini ve Trump'ın Çin konusundaki tavrını doğru bulduğunu belirterek, Türkiye ile ilgili bir soru üzerine de "Türkiye bir müttefik ama bir müttefikin davranması gerektiği gibi davranmıyor." değerlendirmesini yaptı.

Trump da bugünkü yemin törenine saatler kala bir veda konuşması yaparak, Biden yönetimine başarı diledi. Biden'ın yemin töreni çok sıkı önlemler altında bugün Türkiye saati ile 19.30'da gerçekleştirilecek.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,38, S&P 500 endeksi yüzde 0,81 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,53 değer kazanırken, dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 90,5'e geriledi.

Avrupa tarafında, İtalya'daki siyasi kriz, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetinin parlamentonun üst kanadı Senato'dan güvenoyu alması ile şimdilik aşılırken, Kovid-19 salgınına ilişkin tedbirlerin başta İngiltere ve Almanya olmak üzere birçok ülkede uzatılması ile pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,25 düşüş kaydetti.

Bugün Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) gösterge faiz oranlarında değişikliğe gitmemesinin ardından pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 geriledi, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,3 yükseldi. PBoC, bir yıl vadeli gösterge faiz oranını yüzde 3,85'te sabit bıraktı.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 0,53 artışla günü 1.565,01 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.578,30 puanla da rekor seviyeyi gördü. Dün yüzde 0,2 azalışla 7,4661'den günü tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4590 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'de açıklanan şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olduğunu belirterek, bugün ABD'deki yemin töreni ve Biden'ın konuşmasının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Veri gündeminde ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinin öne çıktığını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 seviyesinin direnç, 1.537 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi

19.30 ABD, Joe Biden'ın yemin töreni

20.00 İngiltere, Merkez Bankası Başkanı Andew Bailey'ın konuşması

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