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Dolar kurunda son durum

20.01.2021 - 09:11 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 20 Ocak dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.44 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.01 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.44 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 7.45 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4269 TL seviyesini, en yüksek ise 7.4815 TL seviyesini görürken; saat 13.14 itibarıyla 7.4405 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.0885 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.0171 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.1891 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.06 oranında düşüşle 90.44 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2117 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.53 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.78 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verisinin ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andew Bailey'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Türkiye saati ile 19.30'da gerçekleştirilecek yemin töreni ve yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağında olduğunu söyleyen analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin de izleneceğini kaydetti.

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