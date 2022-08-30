gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 30 Ağustos altın fiyatları

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Altın fiyatları dar bantta hareket ediyor

30.08.2022 - 11:03
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Altın fiyatları yeni günde değer kaybında hareket ederken; gram altın fiyatı şu dakikalarda 1011 lira seviyesinde, ons altın fiyatı ise 1732 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ons altın fiyatları, dün 1720 dolar seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesini görürken; haftanın ikinci iş gününde de değer kaybında hareket ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşte, geçtiğimiz cuma Jackson Hole sempozyumunda ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell’ın yüksek enflasyon sebebiyle belirli bir süre daha yüksek faiz uygulayacağını vurgulaması etkili olmuştu. Haftanın en kritik verisi cuma günü açıklanacak olan ağustos ayı ABD tarım dışı istihdamı olacak. Ekonomistlerin beklentilerinden kuvvetli gelecek bir verinin faiz artırımlarında Fed’in elini kuvvetlendirebileceği ve beraberinde dolarda daha fazla güçlenme ve altında değer kaybı yaşanması beklenebilir.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1740 doları; en düşük ise 1729 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,29 oranında düşüşle 1732 dolar seviyesinde hareket ediyor.

GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1016 lira seviyesinde hareket ederken; 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altının fiyatı uluslararası piyasalarda, gün içerisinde en yüksek 1018,19 lira seviyesini, en düşük ise 1011,09 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10:58 itibarıyla yüzde 0,38 oranında düşüşle 1011,88 lira seviyesinde bulunuyor.

 


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