dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 30 Ağustos güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,18 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18.18 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,18 TL seviyesinde hareket ederken; 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, uluslararası piyasalarda gün içerisinde en düşük 18,1590 TL seviyesini, en yüksek ise 18,2970 TL seviyesini görürken; kur saat 10:03 itibarıyla 18,1888 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,2210 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18.1826 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,3227 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,09 oranında düşüşle 108,74 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9989 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,36 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,47 seviyesinde bulunuyor.

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