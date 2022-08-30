İş Bankası’na yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik için yeni kaynak | Ekonomi Haberleri

Türkiye İş Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu’ndan (IFC) toplam 227 milyon doları tutarında, 5 yıl nihai vadeli yeni kaynak sağladığını duyurdu.

Türkiye İş Bankası, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu’ndan (IFC) toplam 227 milyon doları tutarında, 5 yıl nihai vadeli yeni kaynak sağladı. Yapılan açıklamaya göre, EBRD tarafından sağlanan 127 milyon dolar tutarındaki kaynak kadın girişimcilerin finansmanı ile yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarının finansmanında kullandırılacak. IFC tarafından sağlanan 100 milyon dolar tutarındaki kaynak ise yeşil konut kredileri de dahil olmak üzere konut kredilerinin finansmanında kullandırılacak.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, küresel iklim değişikliğinin oluşturduğu etkilerin, yeşil ekonomiye geçişin artık hızlandırılması gerekliliğini net bir şekilde ortaya koyduğuna dikkat çekti.

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“BANKALAR YEŞİL DÖNÜŞÜMDE ÖNEMLİ ROLE SAHİP”

Bankaların ve finans kuruluşlarının, ana finansman kaynağı olma özellikleri sayesinde kredilendirme süreçleri vasıtasıyla tüm sektörlerin yeşil dönüşümünde önemli role sahip olduklarının altını çizen Aran, “Sürdürülebilir kalkınmanın; ancak yeşil finansmana olan desteğin artırılarak devam ettirilmesi, daha fazla kadın işletmenin ekonomiye katılımı ve kadın iş gücünün artırılması ile gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu çerçevede sağladığımız kaynakların, sürdürülebilirlik temalı ürün ve hizmetler kanalıyla müşterilerimize sunulması ve müşterilerimizin yeşil dönüşüm süreçlerine destek olmak en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Başarıyla tamamladığımız yeni seküritizasyon işlemiyle temin edilen kaynak, finansman kaynaklarımızın çeşitlendirilmesine ve vadesinin uzatılmasına, sürdürülebilirliğin finansmanına katkıda bulunacak. EBRD ve IFC ile işbirliğimizi bu işlem ile daha da güçlendirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yıl 98’inci yaşını kutlayan bankamıza uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha teyit eden bu işlemle, ekonominin lokomotif ve dönüştürücü özellik arz eden alanlarını her zamanki sorumlu bankacılık anlayışıyla desteklemeye, yeşil ve sürdürülebilir bir ekonominin inşasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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