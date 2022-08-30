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Bitcoin kritik eşiğin üzerinde! İşte son durum

30.08.2022 - 12:57 | Son Güncelleme :
Bitcoin kritik eşiğin üzerinde! İşte son durum | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası, dünkü işlemlerde 1,5 aydır ilk kez kritik eşik olan 20 bin doların altına gerilerken; bugün 20 bin doların üzerine çıktı. Ethereum ise 1 ayın zirvesinden toparlanma çabasında ilerliyor.

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Bitcoin fiyatları dünkü işlemlerde 14 Temmuz tarihinden beri ilk kez 20 bin dolar seviyesinin altını görürken; bugün toparlanma çabasında ilerliyor. Bitcoin fiyatlarının kritik seviye olarak kabul edilen 20 bin doların altına gerilemesinde, ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell’ın geçtiğimiz hafta cuma günü Jackson Hole sempozyumunda yaptığı konuşma etkili oldu. Başkan Powell’ın verdiği mesajlarda ‘enflasyondaki artış sebebiyle bir süre daha yüksek faiz uygulayacağı’ vurgusu öne çıktı.

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, bugün içerisinde en yüksek 20 bin 569 dolar seviyesini, en düşük ise 20 bin 137 dolar seviyesini görürken, saat 12:33 itibarıyla yüzde 1,23 oranında yükselişle 20 bin 447 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 4’ün üzerinde değer kaybederken; piyasa değeri 391 milyar dolar oldu.

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İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 2,88 oranında yükselişle 1591 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en düşük 1525 doları, en yüksek ise 1599 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 0,33 oranında değer kaybetti.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 4,35 oranında değer kazanarak 994,94 trilyon dolara yükseldi.

GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Bu hafta piyasaların en kritik verisi cuma günü Türkiye saati ile 15:30’da açıklanacak olan ağustos ayı ABD tarım dışı istihdamı… Fed’in faiz artırımlarında yol haritasını belirlemede tarım dışı istihdam ve enflasyon verisi oldukça önemli bir konumda yer alıyor. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelecek bir veri, ABD istihdamında iyileşme sürüyor algısıyla Fed’in faiz artırımında hızlanabileceği beklentilerini kuvvetlendirecektir. Bunun da piyasalarda risk iştahını düşürmesi ve dolayısıyla yatırımcıların riskli varlıklardan çıkması beklenebilir. Tersi bir durumda ise, risk iştahında yükseliş yaşanabilir.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 21-22 Eylül tarihlerinde yapılacak. Piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında şu an Fed’den 75 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor.


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