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Altın fiyatları dar bantta hareket ediyor

26.07.2022 - 13:00 | Son Güncelleme :
26 Temmuz ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın

Altın fiyatları kritik Fed kararı öncesi dar bantta işlem görüyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 988 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1720 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ons altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kritik faiz kararı öncesi yatay seyirde hareket ediyor. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 26-27 Temmuz tarihinde yapılacak. Fed’in bu toplantıda politika faizinde 75 baz puan artırıma gitmesi bekleniyor. Fed'in faiz kararı ve ekonomik projeksiyona yönelik mesajları piyasalar açısından yön belirleyici olacak.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1728 dolar seviyesini; en düşük ise 1717 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,01 oranında yükselişle 1720 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 984 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 987 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı haftanın ikinci işlem gününe hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 992,32 lira seviyesini, en düşük ise 981,88 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12:57 itibarıyla yüzde 0,53 oranında yükselişle 988,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1636 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 729 liradan işlem görüyor.

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