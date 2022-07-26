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Vodafone Türkiye finansal sonuçlarını açıkladı

26.07.2022 - 18:31
Vodafone Türkiye finansal sonuçlarını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Vodafone Türkiye, 2022-2023 mali yılına ait ilk çeyrek (Nisan-Haziran 2022) sonuçlarını açıkladı. Şirketin servis gelirleri, bu dönemde 5.3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 24.8 milyonu aşarken, M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 27.8 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını ise 17.2 milyona yükseltti. 

Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya devam eden Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1.3 milyon olarak gerçekleşti. 

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2022-23 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını şöyle değerlendirdi: 

“Makro koşulların global ölçekte zorlaştığı bir dönemde, Türkiye’ye yatırımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Mali yılımızın ilk çeyreğinde servis gelirlerimiz 5.3 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörümüz, yeni teknolojilerin güçlü altyapılarla buluşmasını sağlayarak gerek bireysel tüketiciler, gerek farklı sektörlerdeki kurumlar için yüksek katma değer yaratılmasına imkân veriyor. Dijital ekosistemdeki bu değişimin bir parçası olmaktan ve altyapı yatırımlarımızla dijitalleşmeyi herkes için erişilebilir kılmaktan mutluluk duyuyoruz. 2030 yılına kadar tüm sektörler, devlet kurumları ve vatandaşlar dahil olmak üzere toplumun tüm bileşenlerini yeni nesil teknolojiler ile buluşturmak ve tamamen dijitalleşmiş bir ülke olmak için gerekli adımları atmamız önem taşıyor. Bir yandan da Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında sosyal yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. ‘İyilik için teknoloji’ vizyonumuz çerçevesinde bugüne kadar reel değeri 104,3 milyon TL olan 16 projeye destek olduk. Bu projelerle, 4,2 milyon kişiye eriştik. Vodafone olarak, ülkemizi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” 


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