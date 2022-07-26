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Dolar kurunda son durum

26.07.2022 - 12:15 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 26 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,87 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,26 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,83 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 17,84 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 17,7680 TL seviyesini, en yüksek ise 17,8780 TL seviyesini görürken; kur saat 12:03 itibarıyla 17,8788 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,2980 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,2637 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,5327 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,07 oranında yükselişe 106,56 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0205 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16,55 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22,83 seviyesinde bulunuyor.

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