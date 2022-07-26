Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı | Ekonomi Haberleri

Haziran ayında 109 bin 277 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Motorlu kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Haziran ayında 109 bin 277 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,7'sini motosiklet, yüzde 39,6'sını otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 6,6'sını traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 3 AZALDI

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, otobüste yüzde 43,9, kamyonda yüzde 34,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 17,5, traktörde yüzde 10,7, minibüste yüzde 6,4, motosiklette yüzde 1,2 artarken kamyonette yüzde 19,5 ve otomobilde yüzde 7,2 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 4,8 ARTTI

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 44,6, traktörde yüzde 17,8, otobüste yüzde 17,8, kamyonda yüzde 12,4 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 31,6, minibüste yüzde 22, otomobilde yüzde 16,6 ve kamyonette yüzde 16,3 azaldı.

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TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI HAZİRAN AYI SONU İTİBARIYLA 25 MİLYON 810 BİN 799 OLDU

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,2'sini motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

HAZİRAN AYINDA 1 MİLYON 30 BİN 671 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68,9'unu otomobil, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 9,1'ini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE 581 BİN 330 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 4,3 azalarak 581 bin 330 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 9 azalarak 19 bin 249 adet oldu. Böylece Ocak-Haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 562 bin 81 adet artış gerçekleşti.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 70'İ BENZİN YAKITLI

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 267 bin 958 adet otomobilin yüzde 70,0'ı benzin, yüzde 17,1'i dizel, yüzde 10,5'i elektrikli veya hibrit olup yüzde 2,4'ü LPG yakıtlı. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 971 bin 955 adet otomobilin ise yüzde 37,3'ü dizel, yüzde 35,5'i LPG, yüzde 26,2'si benzin yakıtlı olup, yüzde 0,9'u elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

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