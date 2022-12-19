gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık altın fiyatları

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Altın fiyatları baskı altında

19.12.2022 - 15:10 | Son Güncelleme :
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Altın fiyatları, majör merkez bankalarının verdiği şahin mesajlar sonrası baskı altında ilerliyor.

Altının ons fiyatı geçtiğimiz haftayı değer kaybıyla tamamlarken, yeni haftanın ilk işlem gününde dar bantta hareket ediyor. Ons altın geçtiğimiz hafta Majör merkez bankalarının (ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE)) şahin mesajları ile değer kaybına yönelmişti. Merkez Bankalarından enflasyonda normalleşme sağlanana kadar faizlerin yüksek kalacağı mesajı çıkmıştı. Bu açıklamalar eşliğinde ekonomilerde yavaşlama öngörüleri yeniden canlandı ve resesyon kaygıları yükseldi.

Ons altın, bugünkü işlemlerde 1790 dolar ile 1798 dolar arasında hareket ederken; saat 14:52 itibarıyla yüzde 0,15 oranında yükselişle 1794 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1974 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1078,70 lira seviyesini, en düşük 1072,17 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 15:03 itibarıyla yüzde 0,18 oranında yükselişle 1076,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1781 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 338 liradan işlem görüyor.

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