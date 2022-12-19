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Bakan Nebati paylaştı: KOBİ ve işletmelere hayırlı olsun

19.12.2022 - 16:49 | Son Güncelleme :
Bakan Nebati paylaştı: KOBİ ve işletmelere hayırlı olsun | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati, "Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar TL kefalet imkanı karşılığında sağladığımız yaklaşık 250 milyar TL’lik finansman KOBİ’lerimiz başta olmak üzere tüm işletmelerimize hayırlı olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu finansman paketine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar TL kefalet imkanı karşılığında sağladığımız yaklaşık 250 milyar TL’lik finansman KOBİ’lerimiz başta olmak üzere tüm işletmelerimize hayırlı olsun! Ülkemizin üretim ve istihdam kapasitesini geliştirerek yüksek düzeyde katma değer üretilmesini ve selektif Kredi politikamız kapsamında Türkiye Ekonomi Modelinin temel amaçlarından biri olan istikrarlı ihracat artışının sürdürülmesini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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